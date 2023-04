Grey’s Anatomy, protagonista della serie sconvolta: “Un incendio ha distrutto la mia casa, ho avuto solo due minuti per salvare i miei figli” (Di lunedì 10 aprile 2023) Caterina Scorsone, protagonista di Grey’s Anatomy, ha raccontato sui social il dramma che ha vissuto pochi mesi fa, quando un terribile incendio ha distrutto la sua casa. L’attrice, nota per il ruolo della dottoressa Amelia Shepherd nella fortunata serie tv, ha spiegato solo ora quanto accaduto in quella tragica sera. Nell’abitazione in cui viveva con i suoi tre figli, Eliza, Paloma e Lucky – avuti dall’ex marito Rob Giles – ebbe solo pochi minuti per salvare i bambini. Tuttavia, Caterina non è riuscita a portare in salvo i suoi quattro animali domestici, un cane e tre gatti, che hanno perso la vita. Devastata dalla perdita, la protagonista di ... Leggi su isaechia (Di lunedì 10 aprile 2023) Caterina Scorsone,di, ha raccontato sui social il dramma che ha vissuto pochi mesi fa, quando un terribilehala sua. L’attrice, nota per il ruolodottoressa Amelia Shepherd nella fortunatatv, ha spiegatoora quanto accaduto in quella tragica sera. Nell’abitazione in cui viveva con i suoi tre, Eliza, Paloma e Lucky – avuti dall’ex marito Rob Giles – ebbepochiperi bambini. Tuttavia, Caterina non è riuscita a portare in salvo i suoi quattro animali domestici, un cane e tre gatti, che hanno perso la vita. Devastata dalla perdita, ladi ...

