Governo prudente sulle stime del 2023: 0,9% di crescita Da Eni a Leonardo, settimana decisiva per le nomine (Di lunedì 10 aprile 2023) Il 2023 si dovrebbe concludere con una crescita dello 0,9% e con un deficit al 4,3%. Queste le stime del Governo che domani porterà in consiglio dei ministri il documento di economia e finanza, la base 'macro' sulla quale poi, dopo i successivi aggiornamenti (la Nadef), si imposterà la prossima manovra di bilancio. Segui su affaritaliani.it

