Google Pixel 7a, svelate le principali specifiche tecniche e la data di lancio (Di lunedì 10 aprile 2023) TecnoAndroid Il prossimo 10 maggio si terrà la conferenza Google I/O 2023, un evento dedicato agli sviluppatori del mondo Android e dell'ecosistema creato da Big G. Durante gli incontri tra i responsabili delle divisioni di Mountain View, saranno presentati anche nuovi device molto attesi. Stando a quanto emerso grazie a OnLeaks, il Google I/O 2023 sarà anche il momento in cui farà il proprio debutto il Pixel 7a. Il nuovo device si configura come un device appartenente alla fascia media del mercato, ma con alcune soluzioni molto interessanti ed innovative. Infatti, potendo contare sulla presenza di Android in versione liscia, fornito direttamente da Google, ci saranno tutte le feature esclusive del brand. In attesa di poter scoprire i segreti dello smartphone, le indiscrezioni ci indicano i possibili colori ...

