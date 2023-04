Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Gomitata a Robertson, sospeso il guardalinee di Arsenal-Liverpool: Il comitato arbitrale inglese ha sospeso da ogni… - repubblica : Gomitata a Robertson, bufera sul guardalinee di Liverpool-Arsenal [a cura della redazione Sport] - SportRepubblica : Gomitata a Robertson, bufera sul guardalinee di Liverpool-Arsenal - Fprime86 : RT @sportmediaset: Liverpool-Arsenal, sospeso il guardalinee della gomitata a Robertson #LiverpoolArsenal #Robertson #Guardalinee https://… - sportmediaset : Liverpool-Arsenal, sospeso il guardalinee della gomitata a Robertson #LiverpoolArsenal #Robertson #Guardalinee -

Roy Keane , leggenda del Manchester United, ha parlato dicome di un "bambinone". "Prende prima il guardalinee", ha detto a Sky Sports. "dovrebbe preoccuparsi di più di difendere".Il Giudice Sportivo della Premier League ha deciso di sospendere momentaneamente il guardalinee Constantine Hatzidakis , reo di aver sferrato una presuntaad Andrewalla fine del primo tempo di Liverpool - Arsenal , gara terminata con il punteggio di 2 - 2. Hatzidakis non sarà designato fino a quando l'indagine su quanto accaduto da ...Liverpool - Arsenal,del guardalinee adel guardalinee a Liverpool: carriera a rischio .del guardalinee, Klopp: "Le immagini parlano da sole" . Liverpool - ...

Gomitata a Robertson in Liverpool-Arsenal: guardalinee sospeso Sky Sport

Non si possono avere assistenti che tirano gomitate. Non so davvero cosa gli sia passato per la testa. Non ricordo un altro incidente del genere". Roy Keane, leggenda del Manchester United, ha parlato ...Constantine Hatzidakis sospeso dalla federcalcio inglese in attesa delle indagini su quanto accaduto in Liverpool-Arsenal ...