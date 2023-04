Gli over 50 “tuttofare” che trovano lavoro più dei giovani: «Hanno poca voglia di mettersi sul mercato» (Di lunedì 10 aprile 2023) Sul mercato del lavoro è il momento dei cinquantenni. Gli unici a rispondere alle domande di assunzione di hotel e ristoranti. Perché «i giovani oggi Hanno poca voglia di mettersi sul mercato. Tanti Hanno i genitori che Hanno la possibilità di lasciarli tirare a campare. Io invece sono stato abituato a guadagnarmi la pagnotta ogni mese». Parola di Walter Agostini, 56 anni, originario di Predazzo in val di Fiemme e ora residente a Bussolengo in provincia di Verona. Il Corriere del Veneto racconta la sua storia: da un anno ha trovato un lavoro all’hotel “Giulietta e Romeo”. Dopo due anni di disoccupazione a causa della pandemia. L’offerta dell’albergo «è stata una manna dal cielo», dice. Il Veneto e ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 aprile 2023) Suldelè il momento dei cinquantenni. Gli unici a rispondere alle domande di assunzione di hotel e ristoranti. Perché «ioggidisul. Tantii genitori chela possibilità di lasciarli tirare a campare. Io invece sono stato abituato a guadagnarmi la pagnotta ogni mese». Parola di Walter Agostini, 56 anni, originario di Predazzo in val di Fiemme e ora residente a Bussolengo in provincia di Verona. Il Corriere del Veneto racconta la sua storia: da un anno ha trovato unall’hotel “Giulietta e Romeo”. Dopo due anni di disoccupazione a causa della pandemia. L’offerta dell’albergo «è stata una manna dal cielo», dice. Il Veneto e ...

