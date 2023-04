Gli eco-vandali continueranno a imbrattare: "Pronti anche al carcere" (Di lunedì 10 aprile 2023) Un ddl di FdI per inasprire le pene per chi deturpa e vandalizza il patrimonio artistico e monumentale. Ma il portavoce di Ultima generazione se ne infischia: "Siamo Pronti a qualsiasi rischio legale" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 10 aprile 2023) Un ddl di FdI per inasprire le pene per chi deturpa ezza il patrimonio artistico e monumentale. Ma il portavoce di Ultima generazione se ne infischia: "Siamoa qualsiasi rischio legale"

