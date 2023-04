Gli auguri di Conte: “Riuscire a liberarsi da orpelli vari per vivere una nuova vita” (Di lunedì 10 aprile 2023) ROMA – “Sono giorni dedicati ai festeggiamenti, in cui si intrecciano riti religiosi e gioie pagane. “Pesach”, nella tradizione ebraica, scandisce il “passare oltre”, che preserva gli ebrei e li libera dalla schiavitù egizia. Con l’avvento del cristianesimo la Pasqua scandisce l’immolazione e la resurrezione di Gesù, con la conseguenza di liberare l’uomo dal peccato originale, predisponendolo per una nuova vita. L’augurio a tutti è di Riuscire a liberarsi da orpelli e condizionamenti vari per vivere una nuova, più autentica, vita”. Così il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. “In questi giorni ho fatto visita a piccoli e grandi che vorrebbero vivere una ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 10 aprile 2023) ROMA – “Sono giorni dedicati ai festeggiamenti, in cui si intrecciano riti religiosi e gioie pagane. “Pesach”, nella tradizione ebraica, scandisce il “passare oltre”, che preserva gli ebrei e li libera dalla schiavitù egizia. Con l’avvento del cristianesimo la Pasqua scandisce l’immolazione e la resurrezione di Gesù, con la conseguenza di liberare l’uomo dal peccato originale, predisponendolo per una. L’o a tutti è didae condizionamentiperuna, più autentica,”. Così il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe. “In questi giorni ho fatto visita a piccoli e grandi che vorrebberouna ...

