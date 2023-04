Gite fuori porta a Pasquetta 2023 | ecco dove andare | tutte le idee

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 10 aprile 2023). Se c’è una certezza per il Lunedì dell’Angelo, meglio noto anche come lunedì di, questa è, senza dubbio, l’incertezza del meteo. Ogni anno, in diverse zone d’Italia, in questo giorno, il meteo è abbastanza instabile, anche perché siamo nelle prime settimane primaverili, durante le quale temperature e perturbazioni devono ancora stabilizzarsi. Tuttavia, quest’anno, forse, c’è un po’ di speranza. Dunque, meglio non farsi cogliere impreparati:lesue come trascorrere al meglio la giornata, continuate a leggere! Meteo Pasqua e, le previsioni per la Settimana Santa: leper una gita...