Giro di Sicilia: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming (Di lunedì 10 aprile 2023) Torna a disputarsi una nuova edizione, la 27a, del Giro di Sicilia. In programma da martedì 11 a venerdì 14 aprile, fu vinto dodici mesi fa da Damiano Caruso davanti a Jefferson Alexander Cepeda e Louis Meintjes. Per l’Italia si contano ben 23 successi totali in questa manifestazione. Il percorso L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Parigi-Roubaix: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Scheldeprijs donne: percorso, partecipanti, diretta tv e streaming Leggi su blogciclismo (Di lunedì 10 aprile 2023) Torna a disputarsi una nuova edizione, la 27a, deldi. In programma da martedì 11 a venerdì 14 aprile, fu vinto dodici mesi fa da Damiano Caruso davanti a Jefferson Alexander Cepeda e Louis Meintjes. Per l’Italia si contano ben 23 successi totali in questa manifestazione. IlL'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Parigi-Roubaix:tv eScheldeprijs donne:tv e

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... quellaLia : Giro di Sicilia corsa con le maglie più belle change my mind - sportface2016 : #Ciclismo Domani il via al #GirodiSicilia 2023, il percorso e le altimetrie di tutte le tappe in programma - GPeranero : RT @ilgirodisicilia: ??Natura, storia, città e cibo: Il Giro di Sicilia ne ha per tutti i gusti ?? - ilgirodisicilia : ??Natura, storia, città e cibo: Il Giro di Sicilia ne ha per tutti i gusti ?? - himeralive : Il Giro di Sicilia farà tappa a Termini Imerese il prossimo 13 aprile. Per il terzo anno consecutivo il “Giro di … -