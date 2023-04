Giro di Sicilia 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario e dove vederlo (Di lunedì 10 aprile 2023) Prenderà il via da Marsala domani, martedì 11 aprile, il Giro di Sicilia, corsa a tappe tornata nel 2019 dopo un’assenza di oltre 40 anni e giunta alla sua 27a edizione. Il programma prevede quattro tappe che dunque accompagneranno gli appassionati da martedì fino a venerdì 14 aprile. Il vincitore dello scorso anno Damiano Caruso (che si impose con la maglia azzurra della nazionale italiana) tornerà come capitano della Bahrain Victorious e come grande favorito della corsa. I principali rivali rispondono ai nomi di Alexey Lutsenko, Louis Meintjes, Sebastien Reichenbach ed un interessante terzetto della UAE formato da Diego Ulissi, George Bennett e Rafal Majka. Di seguito il Calendario completo ed il programma dettagliato, tappa per tappa, del Giro di Sicilia ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) Prenderà il via da Marsala domani, martedì 11 aprile, ildi, corsa a tappe tornata nel 2019 dopo un’assenza di oltre 40 anni e giunta alla sua 27a edizione. Ilprevede quattro tappe che dunque accompagneranno gli appassionati da martedì fino a venerdì 14 aprile. Il vincitore dello scorso anno Damiano Caruso (che si impose con la maglia azzurra della nazionale italiana) tornerà come capitano della Bahrain Victorious e come grande favorito della corsa. I principali rivali rispondono ai nomi di Alexey Lutsenko, Louis Meintjes, Sebastien Reichenbach ed un interessante terzetto della UAE formato da Diego Ulissi, George Bennett e Rafal Majka. Di seguito ilcompleto ed ildettagliato, tappa per tappa, deldi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Ciclismo Giro di Sicilia 2023: calendario programma orari diretta tv e streaming - #Ciclismo #Sicilia #2023:… - DonnaClaire_90 : @luca_vincis Magari, volevo andare in Sicilia, è l’unica regione italiana che non conosco, sono arrivata fino n Cal… - nath62mayeux : RT @ilgirodisicilia: ??Le Maglie de #IlGirodiSicilia @CA_Ita 2023 . ?? The Jerseys of Il Giro di Sicilia @CA_Ita 2023 ???? Maglia Giallo/Ross… - GDS_it : #SiciliaClassicaFestival cresce ancora e apre al nazionale: pronto il programma. Previsti anche due casting - GDS_it : Sta per partire il #GirodiSicilia e arrivano le prime ordinanze dei sindaci dei comuni coinvolti nel percorso -