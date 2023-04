Giro di Sicilia 2023: i favoriti. Damiano Caruso punta alla doppietta (Di lunedì 10 aprile 2023) Il Giro di Sicilia torna nuovamente protagonista. La sua nuova vita dal 2019 ha visto protagonisti corridori di spicco come gli ultimi due vincitori, Vincenzo Nibali nel 2021 e Damiano Caruso nel 2022. Vediamo chi potranno essere coloro che si giocheranno un posto al sole nella corsa isolana. Possiamo cominciare proprio da Damiano Caruso, che lo scorso anno riuscì a ribaltare la classifica grazie all’arrivo sull’Etna. Lo scalatore della Bahrain-Victorious non è stato brillantissimo nella Vuelta a Andalucia e alla Tirreno-Adriatico, ma ora punta a netti passi in avanti visto che il Giro d’Italia è sempre più vicino. Alle sue spalle ci mettiamo il sudafricano Louis Meintjes, che queste strade le conosce bene dopo il terzo posto dello ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 aprile 2023) Ilditorna nuovamente protagonista. La sua nuova vita dal 2019 ha visto protagonisti corridori di spicco come gli ultimi due vincitori, Vincenzo Nibali nel 2021 enel 2022. Vediamo chi potranno essere coloro che si giocheranno un posto al sole nella corsa isolana. Possiamo cominciare proprio da, che lo scorso anno riuscì a ribaltare la classifica grazie all’arrivo sull’Etna. Lo scalatore della Bahrain-Victorious non è stato brillantissimo nella Vuelta a Andalucia eTirreno-Adriatico, ma oraa netti passi in avanti visto che ild’Italia è sempre più vicino. Alle sue spalle ci mettiamo il sudafricano Louis Meintjes, che queste strade le conosce bene dopo il terzo posto dello ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Giro di Sicilia 2023: ecco tutti i favoriti, con Damiano Caruso a svettare - ilgirodisicilia : ?? Il Giro di Sicilia @CA_Ita ?? 2020 -?? Brandon McNulty 2021 -?? Vincenzo Nibali 2022 - ?? Damiano Caruso 2023… - salvatore_irato : RT @MarinaMa2203: @GiulioVerro @MilaSpicola E lei deve venire a spiegarci a noi che in Sicilia ci abitiamo, di cosa avremmo bisogno? Venga… - MarinaMa2203 : @GiulioVerro @MilaSpicola E lei deve venire a spiegarci a noi che in Sicilia ci abitiamo, di cosa avremmo bisogno?… - himeralive : Il Giro di Sicilia edizione 1974 si corse su un’unica gara in linea, da Messina a Cefalù. A vincere è un cavallo di… -