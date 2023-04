Giochi del Mediterraneo, Battista (Lega): “Commissario unica soluzione per raggiungere l’obiettivo” (Di lunedì 10 aprile 2023) Continuo a leggere di esponenti politici di centrosinistra che dichiarano che i Giochi sono i nostri. Non hanno capito che i Giochi non sono di nessuna parte politica ma dei cittadini e degli italiani che con i loro soldi pagano l’evento. Deve finire la politica che vede qualsiasi cosa come una proprietà privata.Non esiste un diritto di prelazione su nessuna manifestazione o evento.L’unica cosa che conta è che i fondi stanziati siano spesi per tempo e nel miglior modo possibile.In realtà ciò che non va giù a chi invece a colpi di comunicati stampa cerca di istigare i cittadini e paventa come un errore il commissariamento dei Giochi, è solo la paura di perdere il potere che sta intorno ai Giochi.Sono abituati a fare politica in questo modo ma questa voltadevono farsene una ragione, il ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 10 aprile 2023) Continuo a leggere di esponenti politici di centrosinistra che dichiarano che isono i nostri. Non hanno capito che inon sono di nessuna parte politica ma dei cittadini e degli italiani che con i loro soldi pagano l’evento. Deve finire la politica che vede qualsiasi cosa come una proprietà privata.Non esiste un diritto di prelazione su nessuna manifestazione o evento.L’cosa che conta è che i fondi stanziati siano spesi per tempo e nel miglior modo possibile.In realtà ciò che non va giù a chi invece a colpi di comti stampa cerca di istigare i cittadini e paventa come un errore il commissariamento dei, è solo la paura di perdere il potere che sta intorno ai.Sono abituati a fare politica in questo modo ma questa voltadevono farsene una ragione, il ...

