(Di lunedì 10 aprile 2023) PITTURA. Il pittore bergamasco espone le opere della sua lunga avventura artistica in un ampio e luminoso capannone di via Moroni a Bergamo .

Il nuovo e affascinante spazio espositivo Cordani in via Moroni dedicato al lavoro di, è stato frequentato da 200 visitatori. Mentre 50 sono stati quelli alla mostra ...Ai musei istituzionali si affiancano nuove mostre inaugurate per l'occasione, come il nuovo e affascinante spazio espositivo Cordani in via Moroni, dedicato al lavoro di, e la ...... Palazzo Frizzoni - piazza Matteotti 24 Prenotazione obbligatoria: https://unexpectedjazz1.eventbrite.com Associazione. Quasi Tutto / ore 11.30 Spazio ...

Gianriccardo Piccoli si mostra «Quasi tutto» -Video - Rubriche Tic Tac L'Eco di Bergamo

PITTURA. Il pittore bergamasco espone le opere della sua lunga avventura artistica in un ampio e luminoso capannone di via Moroni a Bergamo . All’ingresso c’è un dipinto del 1965 e sul muro di fronte ...