Gianello: “Il Milan è la squadra meno temibile per il Napoli” (Di lunedì 10 aprile 2023) Matteo Gianello, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Milan, la squadra meno temibile per il Napoli Leggi su pianetamilan (Di lunedì 10 aprile 2023) Matteo, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al, laper il

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Gianello: “Il @acmilan è la squadra meno temibile per il Napoli” #SempreMilan #ACMilan #Milan #Gianello - sportli26181512 : L'ex Napoli Giannello: 'Milan la meno temibile in Champions. Napoli più sereno e pronto, è favorito': Nel corso di… - sscalcionapoli1 : Gianello: “Milan-Napoli? Per me gli azzurri sono favoriti, Meret è un portiere di livello assoluto, ha trovato sicu… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: L'EX - Gianello: 'Milan-Napoli? Per me gli azzurri sono favoriti, Meret è un portiere di livello assoluto, ha trovato s… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Gianello: 'Milan-Napoli? Per me gli azzurri sono favoriti, Meret è un portiere di livello assoluto, ha trovato s… -