Giaele De Donà torna a casa per Pasqua: gli scatti di famiglia (Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo 7 mesi all'interno della casa del GF Vip 7 Giaele De Donà è tornata a casa dalla sua famiglia per festeggiare la Pasqua L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 10 aprile 2023) Dopo 7 mesi all'interno delladel GF Vip 7Deta adalla suaper festeggiare laL'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Grande Fratello Vip, Sofia Giaele De Donà rivela: 'Emozioni contrastanti perché...' - infoitcultura : Gf Vip 7, Giaele De Donà svela se farà una reunion con Antonella - infoitcultura : Giaele De Donà e la mamma Tatiana in sedia a rotelle: «Oggi mi mostra come riesce ad alzarsi da sola» - infoitcultura : Giaele De Donà annuncia i vincitori del contest e rivela inediti dettagli dopo il GFVip - MarinaRosa41870 : RT @MarinaRosa41870: @gicarestik2 Per @Sofiagiaele Sig.ra Giaele così non si dice e non si fa. Mancanza di rispetto verso chi non si può pe… -