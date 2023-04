Giaele De Donà, alta tensione con Cristina Quaranta: cosa è successo (Di lunedì 10 aprile 2023) Le due ex concorrenti del GF Vip Giaele De Donà e Cristina Quaranta hanno infiammato i social alta tensione a una settimana dal termine del GF Vip 7. Le due ex concorrenti Giaele De Donà e Cristina Quaranta si sono rese protagoniste di uno scontro sui social, con la modella veneta che ha provocato anche con cattivo gusto la showgirl. Un rapporto mai decollato tra le due fin dai tempi in cui condividevano l’avventura nel loft di Cinecittà. Nelle ultime ore sul profilo Instagram è apparsa una storia (rapidamente rimossa) che ha però lasciato degli strascichi tra i fedeli appassionati del Grande Fratello Vip. In un tweet Giaele ha infatti lanciato una velenosa frecciata alla conduttrice dalla suite di un ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 10 aprile 2023) Le due ex concorrenti del GF VipDehanno infiammato i sociala una settimana dal termine del GF Vip 7. Le due ex concorrentiDesi sono rese protagoniste di uno scontro sui social, con la modella veneta che ha provocato anche con cattivo gusto la showgirl. Un rapporto mai decollato tra le due fin dai tempi in cui condividevano l’avventura nel loft di Cinecittà. Nelle ultime ore sul profilo Instagram è apparsa una storia (rapidamente rimossa) che ha però lasciato degli strascichi tra i fedeli appassionati del Grande Fratello Vip. In un tweetha infatti lanciato una velenosa frecciata alla conduttrice dalla suite di un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : #Giaelededona spiega come sono andate le cose con #CristinaQuaranta - andreastoolbox : Giaele De Donà, la storia contro Cristina Quaranta scatena una polemica: lei spiega come sono andate le cose #De… - Novella_2000 : 'Cristina Quaranta può sparecchiare solo', è polemica per la storia di Giaele: lei svela come sono andate davvero l… - blogtivvu : Giaele De Donà si scusa per lo ‘scivolone’ su Cristina Quaranta: ecco come stanno le cose #gfvip #gioiellers - IsaeChia : #GfVip 7, Giaele De Donà fa un super scivolone social contro Cristina Quaranta ma poi fa chiarezza e spiega come so… -

Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon sbugiarda Giaele De Donà e rivela reazione degli Spartani alla sua vittoria In una recente diretta Instagram, Sofia Giaele De Donà ha dichiarato di essersi congratulata con Nikita Pelizon dopo la vittoria al Gf Vip . Gf Vip, Nikita rivela la reazione degli Spartini alla sia vittoria e smaschera Giaele De Donà Alla ... Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon sbugiarda Giaele De Donà e rivela la reazione degli Spartani alla sua vittoria In una recente diretta Instagram, Sofia Giaele De Donà ha dichiarato di essersi congratulata con Nikita Pelizon dopo la vittoria al Gf Vip . Gf Vip, Nikita rivela la reazione degli Spartani alla sia vittoria e smaschera Giaele De Donà Alla ... Giaele De Donà si scusa per lo 'scivolone' su Cristina Quaranta: ecco come stanno le cose Nelle passate ore, tra un uovo di Pasqua e l'altro è successo un vero e proprio pasticcio social che ha coinvolto due ex Vippone della passata edizione del GF Vip : Giaele De Donà e Cristina Quaranta . Uno 'scivolone' da parte della prima che ha condiviso una Story offensiva nei confronti dell'ex ragazza di Non è la Rai. Giaele De Donà e lo scivolone su Cristina ... In una recente diretta Instagram, SofiaDeha dichiarato di essersi congratulata con Nikita Pelizon dopo la vittoria al Gf Vip . Gf Vip, Nikita rivela la reazione degli Spartini alla sia vittoria e smascheraDeAlla ...In una recente diretta Instagram, SofiaDeha dichiarato di essersi congratulata con Nikita Pelizon dopo la vittoria al Gf Vip . Gf Vip, Nikita rivela la reazione degli Spartani alla sia vittoria e smascheraDeAlla ...Nelle passate ore, tra un uovo di Pasqua e l'altro è successo un vero e proprio pasticcio social che ha coinvolto due ex Vippone della passata edizione del GF Vip :Dee Cristina Quaranta . Uno 'scivolone' da parte della prima che ha condiviso una Story offensiva nei confronti dell'ex ragazza di Non è la Rai.Dee lo scivolone su Cristina ... Giaele De Donà e la mamma Tatiana in sedia a rotelle: «Oggi mi mostra come riesce ad alzarsi da sola» leggo.it