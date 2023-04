Gf Vip 7, Giaele De Donà fa un super scivolone social contro Cristina Quaranta ma poi fa chiarezza e spiega come sono andate le cose (Di lunedì 10 aprile 2023) Nei giorni scorsi un movimento social di Giaele De Donà non è passato inosservato al popolo del web. La quarta finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip si è resa protagonista di un super scivolone contro la sua ex coinquilina Cristina Quaranta. L’ex Vippona, che terminata l’avventura nel reality show di Alfonso Signorini, è tornata felice fra le braccia di suo marito, il milionario americano Bradford Beck, ha repostato sul suo profilo Instagram un tweet di una pagina fan in cui si vede Giaele sdraiata sul letto di una camera d’albergo mangiare una pizza. A corredo della foto, la scritta assolutamente poco elegante: C40 può solo sparecchiare. L’ex concorrente del Gf Vip è stata subito inondata di critiche. In ... Leggi su isaechia (Di lunedì 10 aprile 2023) Nei giorni scorsi un movimentodiDenon è passato inosservato al popolo del web. La quarta finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip si è resa protagonista di unla sua ex coinquilina. L’ex Vippona, che terminata l’avventura nel reality show di Alfonso Signorini, è tornata felice fra le braccia di suo marito, il milionario americano Bradford Beck, ha repostato sul suo profilo Instagram un tweet di una pagina fan in cui si vedesdraiata sul letto di una camera d’albergo mangiare una pizza. A corredo della foto, la scritta assolutamente poco elegante: C40 può solo sparecchiare. L’ex concorrente del Gf Vip è stata subito inondata di critiche. In ...

