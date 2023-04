GF Vip 7, chi sono i 5 protagonisti che hanno ottenuto più follower? (Di lunedì 10 aprile 2023) Durante questa chiacchieratissima edizione del Grande Fratello Vip 7 sono stati molti i protagonisti ad emergere in particolare, alcuni di loro per storie d’amore, altri per questioni legate al linguaggio o al comportamento scorretto e vietato dal regolamento. Tutte queste vicissitudini però sono passate anche attraverso i social che sono ormai nel quotidiano della maggioranza della popolazione. Infatti a tenere sotto controllo la pagina Twitter come avete visto durante le dirette, c’era Giulia Salemi che ha spesso fatto emergere i consensi o il malcontento di chi seguiva il reality. Ma cos’è successo ai profili dei Vip mentre erano chiusi nella casa del GF? GF Vip 2023, i profili che hanno fatto il botto di follower Alcuni profili dei Vipponi hanno letteralmente fatto ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 10 aprile 2023) Durante questa chiacchieratissima edizione del Grande Fratello Vip 7stati molti iad emergere in particolare, alcuni di loro per storie d’amore, altri per questioni legate al linguaggio o al comportamento scorretto e vietato dal regolamento. Tutte queste vicissitudini peròpassate anche attraverso i social cheormai nel quotidiano della maggioranza della popolazione. Infatti a tenere sotto controllo la pagina Twitter come avete visto durante le dirette, c’era Giulia Salemi che ha spesso fatto emergere i consensi o il malcontento di chi seguiva il reality. Ma cos’è successo ai profili dei Vip mentre erano chiusi nella casa del GF? GF Vip 2023, i profili chefatto il botto diAlcuni profili dei Vipponiletteralmente fatto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leone52641 : RT @lightmoon972: Gente che viene definita VIP ed io che non so né chi siano né tantomeno li ho mai sentiti nominare!!! Sono proprio vintag… - lightmoon972 : Gente che viene definita VIP ed io che non so né chi siano né tantomeno li ho mai sentiti nominare!!! Sono proprio… - AzzurroUragano : @annaiov1 @Chiariello_CS E che ci azzecca i parlamentari e i VIP? O si vuole dare la colpa a De Laurentis anche dei… - sisonostatoio : @MarinSanna Seguimi anche tu, faro' scoppiare d'invidia, chi dice che i VIP ,ne seguono pochi e solo VIP, io sono mini vip - redazionerumors : “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi“, recita una famoso detto popolare eppure nelle ultime ore i vipponi nostra… -