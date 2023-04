Genoa, Gilardino: «Non sono deluso dai ragazzi, ma c’è amarezza» (Di lunedì 10 aprile 2023) Le parole di Alberto Gilardino dopo il pareggio del Genoa con il Como: «Dobbiamo pensare per noi senza fare drammi, con grande consapevolezza» Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del Genoa contro il Como. Di seguito le sue parole. PRESTAZIONE – «Non sono deluso perché dai parte dei miei giocatori c’è sempre il giusto atteggiamento e così è stato anche oggi, avevamo in mano la gara poi è normale che ci sia amarezza per non averla portata a casa. Abbiamo preso un palo con Coda e non sfruttato altre occasioni che abbiamo avuto in contropiede poi siamo andati un po’ in difficoltà nei duelli, sulle palle lunghe cercate dal Como». RAMMARICO – «C’è l’amarezza per non aver portato a casa i tre punti, sappiamo che ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 aprile 2023) Le parole di Albertodopo il pareggio delcon il Como: «Dobbiamo pensare per noi senza fare drammi, con grande consapevolezza» Albertoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio delcontro il Como. Di seguito le sue parole. PRESTAZIONE – «Nonperché dai parte dei miei giocatori c’è sempre il giusto atteggiamento e così è stato anche oggi, avevamo in mano la gara poi è normale che ci siaper non averla portata a casa. Abbiamo preso un palo con Coda e non sfruttato altre occasioni che abbiamo avuto in contropiede poi siamo andati un po’ in difficoltà nei duelli, sulle palle lunghe cercate dal Como». RAMMARICO – «C’è l’per non aver portato a casa i tre punti, sappiamo che ...

Genoa, Gilardino: "Non sono deluso dai ragazzi, ma c'è amarezza" Le parole di Alberto Gilardino dopo il pareggio del Genoa con il Como: "Dobbiamo pensare per noi senza fare drammi, con grande consapevolezza" Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del ... Genoa, Gilardino: 'Saltata la fase difensiva, perse un po' le distanze' Como. Il Genoa non subiva gol da Modena - Genoa, guarda caso un 2 - 2, del 19 febbraio. Forse proprio per questo il pareggio fuori casa a Como, che magari poteva essere comunque ritenuto un risultato positivo, diventa eco di sirene che ... Genoa, Gilardino: 'Da Como andiamo via con tanta amarezza' Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino amareggiato per il pareggio di Como dopo il provvisorio 2 - 0 rossoblù, ha commentato la prestazione della squadra: "Non sono deluso perchè i giocatori hanno avuto sempre il ... Genoa, Gilardino: "Potevamo vincere, ma non ho nulla da dire ai ragazzi" Primocanale Gilardino: "Non facciamo drammi" Alberto Gilardino non ha nascosto una certa delusione per il pareggio del suo Genoa contro il Como nella 32esima giornata di Serie B: "Non sono deluso perché dai parte dei miei giocatori c'è sempre il ... Gilardino: «C'è amarezza ma non facciamo drammi, giusto il pareggio» Così Alberto Gilardino, ripreso dalla conferenza stampa ... Mi auguro che chi subentrerà potrà fare la differenza come ha sempre fatto» aggiunge il tecnico del Genoa. «Vittoria del Bari Pensiamo a ...