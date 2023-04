Genoa | a Como un cambio certo e un altro probabile

(Di lunedì 10 aprile 2023) Squadra che vince non si cambia: una regola non scritta del calcio a cui, gioco forza, Alberto Gilardino dovrà quest'oggi concedere...

e Frosinone - Ascoli sono partite della trentaduesima giornata di Serie B e si giocano lunedì: probabili formazioni, pronostici, tv e streaming. Il Genoa vuole la Serie A. Va a caccia del quinto successo di fila il Genoa, che farà visita a un Como che vuole provare a reinserirsi in extremis nella lotta play - off. Il programma Lunedì 10 aprile 2023 Benevento - Spal: ore 12.30 Brescia - Ternana: ore 15.00 Cittadella - Parma: ore 15.00 Como-Genoa: ore 15.00 Frosinone - Ascoli: ore 15.00 Perugia - Modena: ore 15.00

Nella trasferta di Pasquetta in casa del Como il suo Genoa, reduce da quattro successi consecutivi, dovrà necessariamente cambiare volto rispetto alle ultime uscite. Il Grifone infatti non potrà ...Con l'arbitro della sezione di Nichelino, per i rossoblù in trasferta solo una vittoria su sette gare. Al Var Paolo Silvio Mazzoleni ...