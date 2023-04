Gene Gnocchi | chi è | età | carriera | figli | chi è l’ex moglie | chi è la compagna | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 10 aprile 2023), pseudonimo di Eugenio Ghiozzi, è un personaggio del mondo dello spettacolo assai noto, proprio grazie alle sue qualità artistiche. Si tratta infatti di un comico, cabarettista, conduttore televisivo, cantante e scrittore. Andiamo a conoscerlo più da vicino. View this post onA post shared by(@: chi è, età,, all’anagrafe Eugenio Ghiozzi, è nato a Fidenza il marzo del 1955 ed è un noto comico, cabarettista, conduttore, cantante, scrittore e umorista. Si è laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Parma e per diverso tempo ha anche lavorato come ...