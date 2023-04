Geloso della ex, le incendia i vestiti e pubblica un video in cui fanno sesso (Di lunedì 10 aprile 2023) Maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, diffusione di immagini a sfondo sessuale e incendio in abitazione. Questa la lunga lista di accuse mosse a un uomo di 55 anni, fermato dai carabinieri di Militello in Val di Catania. Il... Leggi su europa.today (Di lunedì 10 aprile 2023) Maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, diffusione di immagini a sfondo sessuale e incendio in abitazione. Questa la lunga lista di accuse mosse a un uomo di 55 anni, fermato dai carabinieri di Militello in Val di Catania. Il...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LorenzoFesta19 : Dite a gianmarco di non essere geloso per una semplice Réunion che sappiamo del suo talento e della bellissima persona che è ?? #amici22 - Antonio55496337 : @Ellepi @justdonnalisi Fa bene il donny ad essere geloso della sua donna guardatela è una dea - maestrodistrada : @ChrisRicchiuti Al posto del first gentleman, neo conduttore Mediaset, sarei un po’ geloso.?? Tweet come il suo tras… - jcmartnfk : @fermisosof della mia playlist sono geloso - STEFYDARK8 : @michelemammolit @FLoyakono Sei geloso della pastiera Michele ??? -