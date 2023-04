GdS – Inter, Perisic manca: e senza Conte al Tottenham… (Di lunedì 10 aprile 2023) 2023-03-28 10:45:48 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla rosea: Dimarco e Gosens rientreranno in gruppo in settimana e proveranno a recuperare per la Fiorentina, ma le condizioni sono da valutare. A Londra non si sta ammirando il croato visto a Milano Conte, Perisic, Tottenham, Inter. Intreccio, saliscendi, prospettive che cambiano in continuazione. Partiamo dal campo, dall’emergenza a sinistra per Inzaghi: sarà questo uno dei temi caldi della settimana nerazzurra, in vista della ripresa contro la Fiorentina dopo la sosta. Dimarco e Gosens puntano al recupero e in settimana dovrebbero rientrare in gruppo, ma è ancora da capire se e in quali condizioni almeno uno dei due sarà a disposizione come titolare per il match di sabato alle 18. Non ci sarà nemmeno D’Ambrosio, ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 10 aprile 2023) 2023-03-28 10:45:48 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dalla rosea: Dimarco e Gosens rientreranno in gruppo in settimana e proveranno a recuperare per la Fiorentina, ma le condizioni sono da valutare. A Londra non si sta ammirando il croato visto a Milano, Tottenham,. Intreccio, saliscendi, prospettive che cambiano in continuazione. Partiamo dal campo, dall’emergenza a sinistra per Inzaghi: sarà questo uno dei temi caldi della settimana nerazzurra, in vista della ripresa contro la Fiorentina dopo la sosta. Dimarco e Gosens puntano al recupero e in settimana dovrebbero rientrare in gruppo, ma è ancora da capire se e in quali condizioni almeno uno dei due sarà a disposizione come titolare per il match di sabato alle 18. Non ci sarà nemmeno D’Ambrosio, ...

