Gazzetta – Hojlund sul mercato | chi lo vuole | quanto vale | e l’Atalanta

(Di lunedì 10 aprile 2023) 2023-03-28 12:56:54 Fa notiziariportato poco fa dalla rosea: Dodici reti da inizio anno, l’esplosione in nazionale: il centravanti delè diventato uno dei pezzi pregiati suldei bomber. Pagato 17 milioni, oraalmeno il triplo El Khouma Babacar al posto di Rasmus. Leggerlo ora fa un certo effetto, però l’intreccio diè più reale che mai. Un anno fa, il Copenaghen si privava del bomberino danese per puntare sull’ex attaccante di Fiorentina e Sassuolo, reduce da un biennio con i turchi dell’Alanyaspor. Era il gennaio 2022 eaveva 18 anni: lo Sturm Graz, per prenderlo, sborsò appena due milioni di euro. Quattordici mesi più tardi, la vita di Rasmus è cambiata radicalmente. Gioca titolare in Serie A e con la sua ...

Un passaggio suicida a Scalvini e sul 2 - 0 va giù quasi rassegnato. Fermare Kyria non basta La prima grande occasione del match arriva proprio allo scoccare della mezz'ora sull'asse Lookman -: il nigeriano offre al danese che si lascia murare da Skorupski, poi sulla ribattuta viene ...Sottotono l'attacco dei bergamaschi,e Lookman non incidono. Così come Zapata e Muriel entrati nel secondo tempo. Da segnalare il gol annullato a Orsolini all'81'. La rete era in fuorigioco, ...

Tesoro Hojlund: il Chelsea lo vuole, ma dipende dalla Champions... La Gazzetta dello Sport

Atalanta-Bologna 0-2 – ecco tabellino e voti Gazzetta (non appena disponibili) della partita valida per la 29ª giornata di serie A 2022-23 in programma oggi. Subito dopo il tabellino trovate ...BERGAMO (ITALPRESS) - L'Atalanta spreca una buona occasione per agganciare l'Inter al quarto posto: a Bergamo vince il Bologna 2-0 grazie alle reti di Sansone e Orsolini, entrambe arrivate nel secondo ...