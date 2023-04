Gazzetta – Colombo, una risposta alla crisi dei centravanti. Lecce e Milan, chi lo terrà con sé? (Di lunedì 10 aprile 2023) 2023-03-28 13:59:35 Arrivano conferme dalla rosea: La doppietta con l’Under 21 azzurra conferma la buona stagione dell’attaccante, che è in Salento con diritto di riscatto e controriscatto da parte del Diavolo. E tutti pensano di esercitarlo… Il tema è caldo. No, caldissimo. E’ così a livello di Nazionale, con tutte le discussioni seguite alla chiamata in fretta e furia dell’oriundo Retegui e alla spinosa crisi delle vocazioni azzurre nel ruolo di centravanti. Ed è così anche nel Milan, con Ibra a fine corsa, Giroud che va verso i 37 e Origi che sta cercando di trasformarsi da ologramma a giocatore in carne e ossa. Insomma, il problema del centravanti è un’emergenza a tutti i livelli e allora quando arrivano squilli importanti, le orecchie si tendono e il radar ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 10 aprile 2023) 2023-03-28 13:59:35 Arrivano conferme drosea: La doppietta con l’Under 21 azzurra conferma la buona stagione dell’attaccante, che è in Salento con diritto di riscatto e controriscatto da parte del Diavolo. E tutti pensano di esercitarlo… Il tema è caldo. No, caldissimo. E’ così a livello di Nazionale, con tutte le discussioni seguitechiamata in fretta e furia dell’oriundo Retegui espinosadelle vocazioni azzurre nel ruolo di. Ed è così anche nel, con Ibra a fine corsa, Giroud che va verso i 37 e Origi che sta cercando di trasformarsi da ologramma a giocatore in carne e ossa. Insomma, il problema delè un’emergenza a tutti i livelli e allora quando arrivano squilli importanti, le orecchie si tendono e il radar ...

