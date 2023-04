Gazzetta – Calciomercato Verona: sirene turche per il portiere scaligero (Di lunedì 10 aprile 2023) 2023-03-28 12:05:44 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla Gazzetta: L’obiettivo dell’Hellas Verona è senza alcun dubbio quello di centrare la salvezza, per restare a giocare nella massima divisione italiana L’obiettivo dell’Hellas Verona è senza alcun dubbio quello di centrare la salvezza, per restare a giocare nella massima divisione italiana. La situazione ad oggi non è rosea, ma non è ancora detta l’ultima parola. I gialloblù occupano il 18esimo posto in classifica, a -5 punti dallo Spezia. Vi saranno da disputare ancora 11 partite, prima della fine della stagione. Nonostante la stagione non proprio delle migliori degli scaligeri, Lorenzo Montipò ha attirato su di sé gli occhi di diversi club europei. Tra questi – a quanto riporta la redazione di tuttomercatoweb – ci sono quelle ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 10 aprile 2023) 2023-03-28 12:05:44 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla: L’obiettivo dell’Hellasè senza alcun dubbio quello di centrare la salvezza, per restare a giocare nella massima divisione italiana L’obiettivo dell’Hellasè senza alcun dubbio quello di centrare la salvezza, per restare a giocare nella massima divisione italiana. La situazione ad oggi non è rosea, ma non è ancora detta l’ultima parola. I gialloblù occupano il 18esimo posto in classifica, a -5 punti dallo Spezia. Vi saranno da disputare ancora 11 partite, prima della fine della stagione. Nonostante la stagione non proprio delle migliori degli scaligeri, Lorenzo Montipò ha attirato su di sé gli occhi di diversi club europei. Tra questi – a quanto riporta la redazione di tuttomercatoweb – ci sono quelle ...

