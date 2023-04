Gaeta più sicura: al via il corso di formazione infortunistica stradale (Di lunedì 10 aprile 2023) Gaeta – Si svolgerà sabato 15 aprile, presso il Palazzo della Cultura – ITS Academy Fondazione “Caboto”, in via Annunziata n. 58 il corso di formazione “infortunistica stradale: rilievo sinistri e reati connessi”, rivolto agli operatori di Polizia stradale. Per aderire, è necessario compilare il modulo allegato di richiesta di partecipazione seguendo le indicazioni specificate. Per il modulo di richiesta partecipazione, clicca qui Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Gaetailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 10 aprile 2023)– Si svolgerà sabato 15 aprile, presso il Palazzo della Cultura – ITS Academy Fondazione “Caboto”, in via Annunziata n. 58 ildi: rilievo sinistri e reati connessi”, rivolto agli operatori di Polizia. Per aderire, è necessario compilare il modulo allegato di richiesta di partecipazione seguendo le indicazioni specificate. Per il modulo di richiesta partecipazione, clicca qui Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Gaeta più sicura: al via il corso di formazione infortunistica stradale - angelo_perfetti : Gaeta più sicura: al via il corso di formazione infortunistica stradale - x810990 : @MarcoRizzoPC Quindi è la distanza a stabilire l'appartenenza di un Paese? Voglio dire, Gaeta è più vicina alla Cam… - clelialino1 : RT @Barbaga3Gaetano: Good evening everyone, Friends. Castello medievale di Itri (LT)-Realizzato in più fasi, a partire dal 882 quando fu c… - BersaniLeda : RT @Barbaga3Gaetano: Good evening everyone, Friends. Castello medievale di Itri (LT)-Realizzato in più fasi, a partire dal 882 quando fu c… -

Sannio HC, campionato fermo ma continuano gli allenamenti ... il 16 ed il 22 aprile, dove affronterà rispettivamente prima la squadra locale e poi il Gaeta S. C. Le ultime gare interne hanno lasciato un po' di amarezza tra i giovani sanniti, più per la ... Incendio nella chiesa Don Bosco di Formia, edificio devastato dalle fiamme, probabile corto circuito Sul posto, per domare le fiamme, sono accorsi i vigili del fuoco di Gaeta coadiuvati dal carro ... Fondamentale, per evitare un corto circuito, anche liberarsi delle apparecchiature più vecchie e ... Calcio - La Bolanese chiude alla grande ... pareggio ospite già al 29' con una "incornata" di Martinez su calcio d'angolo di Gaeta; al 37' ... al 19' nuovo pareggio del Riccò con Martinez, stavolta in mischiatre minuti più tardi Carta (che nel ... ... il 16 ed il 22 aprile, dove affronterà rispettivamente prima la squadra locale e poi ilS. C. Le ultime gare interne hanno lasciato un po' di amarezza tra i giovani sanniti,per la ...Sul posto, per domare le fiamme, sono accorsi i vigili del fuoco dicoadiuvati dal carro ... Fondamentale, per evitare un corto circuito, anche liberarsi delle apparecchiaturevecchie e ...... pareggio ospite già al 29' con una "incornata" di Martinez su calcio d'angolo di; al 37' ... al 19' nuovo pareggio del Riccò con Martinez, stavolta in mischiatre minutitardi Carta (che nel ... Gaeta più sicura: al via il corso di formazione infortunistica stradale Il Faro online