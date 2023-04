Gaeta, al via la VIII edizione del “Festival dei giovani” (Di lunedì 10 aprile 2023) Gaeta – giovani e scuole, talenti e passioni, idee, progetti, voglia di incontrarsi, scoprire e affrontare le nuove sfide del futuro. Sono queste le parole chiave della nuova edizione del Festivaldeigiovani®, l’iniziativa interamente dedicata al mondo degli adolescenti, ideata e realizzata da Noisiamofuturo®, promossa con il Comune di Gaeta e in partnership con l’Università Luiss Guido Carli. Numerosi i partner che hanno scelto di partecipare all’evento: adidas, Umana, Ariete Fattoria Latte Sano, Loacker, E-Distribuzione, Habacus, Grimaldi Lines, Cellularline, Specialità Italiane, Mondadori, Rizzoli, Piemme e Scuola Holden. Dal 19 al 21 Aprile, Gaeta accoglierà decine di migliaia di studenti e studentesse provenienti da tutt’Italia per la sua VIII ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 10 aprile 2023)e scuole, talenti e passioni, idee, progetti, voglia di incontrarsi, scoprire e affrontare le nuove sfide del futuro. Sono queste le parole chiave della nuovadeldei®, l’iniziativa interamente dedicata al mondo degli adolescenti, ideata e realizzata da Noisiamofuturo®, promossa con il Comune die in partnership con l’Università Luiss Guido Carli. Numerosi i partner che hanno scelto di partecipare all’evento: adidas, Umana, Ariete Fattoria Latte Sano, Loacker, E-Distribuzione, Habacus, Grimaldi Lines, Cellularline, Specialità Italiane, Mondadori, Rizzoli, Piemme e Scuola Holden. Dal 19 al 21 Aprile,accoglierà decine di migliaia di studenti e studentesse provenienti da tutt’Italia per la sua...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Gaeta, al via la VIII edizione del “Festival dei giovani” - angelo_perfetti : Gaeta, al via la VIII edizione del “Festival dei giovani” - News_24it : FORMIA – Da poco dopo l'una della notte appena trascorsa il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di… - News_24it : FORMIA – Da poco dopo l'una della notte appena trascorsa il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di… - FrancoMace72 : @rusembitaly Ci vorrebbe uno spargi letame per colpire l'ambasciata Russa a Roma in via Gaeta -