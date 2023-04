Frosinone, enorme svastica in piazza a Colli con tappetini del parco giochi (Di lunedì 10 aprile 2023) (Adnkronos) – Hanno sradicato i tappetini posizionati sotto i giochi dei bambini situati nel vicino spazio pubblico per realizzare un’enorme svastica. E’ accaduto a Colli, nel comune di Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone, nella notte di Pasqua. A denunciare l’episodio è il sindaco Emiliano Cinelli: “Sono rammaricato…come Sindaco di Monte San Giovanni Campano condanno fermamente il vile gesto di chi tenta di mettersi in mostra con argomenti di cui non sa nemmeno il significato e con il solo risultato di aver distrutto lo spazio giochi dei bambini”. Protesta il Collettivo Ugualmente: “Siamo ANTIFASCISTE e condanniamo duramente il vile simbolo apparso in un paese vicino a noi. Il paese in questione è Monte San Giovanni Campano (Fr) e secondo la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 aprile 2023) (Adnkronos) – Hanno sradicato iposizionati sotto idei bambini situati nel vicino spazio pubblico per realizzare un’. E’ accaduto a, nel comune di Monte San Giovanni Campano, in provincia di, nella notte di Pasqua. A denunciare l’episodio è il sindaco Emiliano Cinelli: “Sono rammaricato…come Sindaco di Monte San Giovanni Campano condanno fermamente il vile gesto di chi tenta di mettersi in mostra con argomenti di cui non sa nemmeno il significato e con il solo risultato di aver distrutto lo spaziodei bambini”. Protesta il Collettivo Ugualmente: “Siamo ANTIFASCISTE e condanniamo duramente il vile simbolo apparso in un paese vicino a noi. Il paese in questione è Monte San Giovanni Campano (Fr) e secondo la ...

