Free Assange | per il quarto anniversario dell’incarcerazione sit-in a Roma l’11 aprile

Martedì 11 aprile sarà una giornata di iniziative a sostegno della liberazione di Julian Assange in diverse città d'Italia e d'Europa e il movimento "Free Assange Reggio Emilia" ritiene importante che anche nella nostra città si ricordi la vicenda umana e giudiziaria del fondatore di WikiLeaks, poichè questa vicenda va ben oltre la figura di Assange. Genova. A quattro anni dall'incarcerazione del giornalista Julian Assange, Free Assange Italia si muove con un sit-in a Genova, in Piazza de Ferrari, dalle 11 alle 18.00.

Free Assange, per il quarto anniversario dell’incarcerazione sit-in a ... Il Manifesto

Kevin Gosztola provides updates on the case against Julian Assange and discusses the threats to U.S. press freedom.Nel quarto anniversario della detenzione di Julian Assange nella prigione di Belmarsh (Londra), dove attende l'estradizione negli Stati Uniti, attivisti ...