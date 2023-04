Francia, valanga sulle Alpi: trovato corpo quinta vittima (Di lunedì 10 aprile 2023) Riprese le ricerche del coniuge Sale a cinque morti il bilancio delle vittime confermate e causate dalla valanga che si è verificata sul ghiacciaio di Armancette, nelle Alpi francese in Alta Savoia. Lo ha dichiarato il vice sindaco di Contamine Élisabeth Mollard all’emittente Rtl, affermando che ”è stata confermata la morte di una quinta persona” e che questa mattina sono riprese le ricerche del coniuge della vittima. In campo due elicotteri e diversi soccorritori. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 aprile 2023) Riprese le ricerche del coniuge Sale a cinque morti il bilancio delle vittime confermate e causate dallache si è verificata sul ghiacciaio di Armancette, nellefrancese in Alta Savoia. Lo ha dichiarato il vice sindaco di Contamine Élisabeth Mollard all’emittente Rtl, affermando che ”è stata confermata la morte di unapersona” e che questa mattina sono riprese le ricerche del coniuge della. In campo due elicotteri e diversi soccorritori. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

