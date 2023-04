FQCHART Sondaggi | il PD si stabilizza | Terzo Polo in ribasso | male AVS

(Di lunedì 10 aprile 2023) Nessuna gradita sorpresa nell’uovo di Pasqua dei partiti politici: è questo il responso affidato alla nostra chart degli ultimi sette giorni. I Fratelli d’Italia, ancora primi, rimangono stabili anche per questa settimana al 29% medio. Il gradimento per loro non cresce più da un mese, mentre il dato meno favorevole è il 26,8% di Emg, praticamente a un passo dal risultato delle Elezioni Politiche del 2022. Ma il partito della Meloni può tirare un sospiro di sollievo: anche il suo diretto inseguitore, il Partito Democratico,rimane stabile per la seconda settimana consecutiva al 19,8%. In questo caso pare essersi esaurito l’effetto novità dell’elezione di Elly Schlein. Adesso per la segretaria del PD comincia una fase di lavoro in cui tramutare in consenso il potenziale che una parte dei media le attribuisce. Intanto rosicchiano qualche decigli ex alleati ...

Il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, cresce leggermente dopo alcune settimane di calo. Il Pd resta stabile, mentre il Movimento 5 stelle perde mezzo punto in una settimana.