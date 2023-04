Forte dei Marmi, la storia del “bagnino dei vip”: «La Bolkestein? Sono pronto. Harry Potter mi ha costretto a cambiare colore alle cabine» (Di lunedì 10 aprile 2023) «È giustissimo che il padrone di casa, lo Stato, controlli cosa è stato fatto dopo tanti anni del suo bene dato in concessione, la spiaggia». A dirlo al Corriere della Sera è Roberto Santini, bagnino storico di Forte dei Marmi, nonché patron dei Bagni Piero diventati «la Downtown Abbey italiana». In una lunga intervista, Santini racconta di aver visto «tanti proprietari in preda alla depressione totale che non investono più per paura della Bolkestein», ma «è un errore clamoroso – continua – dobbiamo continuare ad avere fiducia e investire nel lavoro. Al Forte abbiamo cento bagni, quattrocento in tutta Versilia. Solo il 40% di noi è pronto ad affrontare concorrenza, gli altri si arroccano su posizioni di rendita», afferma. I Bagni di cui è proprietario, spiega il ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 aprile 2023) «È giustissimo che il padrone di casa, lo Stato, controlli cosa è stato fatto dopo tanti anni del suo bene dato in concessione, la spiaggia». A dirlo al Corriere della Sera è Roberto Santini,storico didei, nonché patron dei Bagni Piero diventati «la Downtown Abbey italiana». In una lunga intervista, Santini racconta di aver visto «tanti proprietari in preda alla depressione totale che non investono più per paura della», ma «è un errore clamoroso – continua – dobbiamo continuare ad avere fiducia e investire nel lavoro. Alabbiamo cento bagni, quattrocento in tutta Versilia. Solo il 40% di noi èad affrontare concorrenza, gli altri si arroccano su posizioni di rendita», afferma. I Bagni di cui è proprietario, spiega il ...

