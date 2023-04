Formia, Giubileo di San Michele Arcangelo: in arrivo il cantiere per sistemare le strade del santuario (Di lunedì 10 aprile 2023) Formia – Il Comune di Formia, grazie all’impegno diretto del sindaco Gianluca Taddeo presso la Regione Lazio, realizzerà interventi urgenti di sistemazione della viabilità montana, così da renderla agevolmente fruibile in occasione del Giubileo di San Michele Arcangelo. “Dopo aver partecipato a vari incontri presso la Regione Lazio con il Direttore del settore ambiente Dott. Vito Consoli – spiega il sindaco Taddeo – con nota del 17 marzo 2023 ho coinvolto la XVII Comunità Montana del Monti Aurunci ed il Parco Naturale dei Monti Aurunci in una iniziativa di collaborazione istituzionale, per porre in essere le opere di sistemazione viaria in vista dell’evento conclusivo del Giubileo” . Con delibera di giunta comunale n.71 del 31.03.2023 l’Amministrazione ha approvato il protocollo ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 10 aprile 2023)– Il Comune di, grazie all’impegno diretto del sindaco Gianluca Taddeo presso la Regione Lazio, realizzerà interventi urgenti di sistemazione della viabilità montana, così da renderla agevolmente fruibile in occasione deldi San. “Dopo aver partecipato a vari incontri presso la Regione Lazio con il Direttore del settore ambiente Dott. Vito Consoli – spiega il sindaco Taddeo – con nota del 17 marzo 2023 ho coinvolto la XVII Comunità Montana del Monti Aurunci ed il Parco Naturale dei Monti Aurunci in una iniziativa di collaborazione istituzionale, per porre in essere le opere di sistemazione viaria in vista dell’evento conclusivo del” . Con delibera di giunta comunale n.71 del 31.03.2023 l’Amministrazione ha approvato il protocollo ...

