Formazioni ufficiali Palermo-Cosenza | Serie B 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 aprile 2023) Ledi, sfida valida per la trentaduesima giornata di. I calabresi inseguono la quarta vittoria consecutiva per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione e ipotecare la salvezza al più presto. Anche per i rosanero l’obiettivo principale resta la salvezza, ma guardando la classifica e notando che la zona play-off è distante appena due punti, sarebbe sbagliato non crederci. Chi conquisterà i tre punti? Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di lunedì 10 aprile, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesa SportFace.