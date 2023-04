Fontana | ' ' Osimhen? Penso che non ce la faccia a recuperare per Milano' '

(Di lunedì 10 aprile 2023) Gaetano, allenatore ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte. Queste le sue parole: "che alla fine non ce la. Dalle notizie che abbiamo perda quel tipo di infortunio servono tempi precisi e accelerare il rientro potrebbe essere rischioso, e non so se vale la pena correre il pericolo di perderlo più a lungo. Gli esami potrebbero dare anche esito negativo ma potrebbe non bastare per consentirgli di giocare. Anche se la lesione è piccola occorre il tempo necessario. Ne so qualcosa anche io: quando le fibre muscolari sono compatte e la lesione cicatrizzata serve comunque un po’ di tempo per stare al sicuro. Ovviamente spero che recuperi. La storia di questa stagione ...

Ok, in suo onore, hanno illuminato d'azzurro il Maschio Angioino e ladel Nettuno in piazza ... Barella e Verratti strimpellano al San Paolo in attesa che Kvara ericevano la meritata ...Continua, inoltre, la- mania con torte , uova di Pasqua , dolci, caffè e zeppole dedicati ... tra i quali l'illuminazione di azzurro del Maschio Angioino e delladel Nettuno in piazza ...Svelate le ultime sulle condizioni dida Francesco, inviato di Dazn per Sassuolo Napoli : "Dopo l'uscita dal campo è stato applicato del ghiaccio sulla coscia destra di. ...

L'EX - Fontana: "Milan-Napoli anche a livello tattico sarà molto ... Napoli Magazine

Gaetano Fontana, allenatore ed ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte: "Osimhen Penso che alla fine non ce la faccia a recuperare. Dalle ...