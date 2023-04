Fondi, pubblicato il regolamento per la definizione delle controversie tributarie pendenti (Di lunedì 10 aprile 2023) Fondi – Come anticipato nel corso del Consiglio comunale dello scorso 24 marzo 2023, è stato pubblicato sul sito del Comune di Fondi il nuovo regolamento per la definizione delle controversie tributarie pendenti. Un testo, come spiegato dal vice sindaco Vincenzo Carnevale durante la Pubblica Assise, che offre un vantaggio ai contribuenti con un contenzioso aperto con l’Ente risparmiando interessi e sanzioni e che, d’altra parte, consente al Comune di recuperare ingenti crediti. Rientrano in questa transazione i contenziosi pendenti al 1° gennaio 2023 ed è possibile fare domanda fino al 30 giugno 2023. Per consultare il regolamento integrale e scaricare la ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 10 aprile 2023)– Come anticipato nel corso del Consiglio comunale dello scorso 24 marzo 2023, è statosul sito del Comune diil nuovoper la. Un testo, come spiegato dal vice sindaco Vincenzo Carnevale durante la Pubblica Assise, che offre un vantaggio ai contribuenti con un contenzioso aperto con l’Ente risparmiando interessi e sanzioni e che, d’altra parte, consente al Comune di recuperare ingenti crediti. Rientrano in questa transazione i contenziosial 1° gennaio 2023 ed è possibile fare domanda fino al 30 giugno 2023. Per consultare ilintegrale e scaricare la ...

