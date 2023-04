Folla di turisti e curiosi al murales di Maradona | “Situazione fuori controllo”

(Di lunedì 10 aprile 2023) Lo Scudetto non è ancora aritmetico, la festa non è ancora iniziata ma il pellegrinaggio nei luoghi simboli di Napoli è già una realtà. Una realtà che a molti fa sognare, ma che a qualcuno fa storcere il naso. In questi giorni una“oceanica sta letteralmente invadendo il cosiddetto largoe via Emanuele De Deo ai Quartieri Spagnoli per raggiungere lo storico murale del primo scudetto del Napoli dedicato al Pibe de oro”, spiega il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha ricevuto la segnalazione sullacritica riscontrabile da chi passa in zona o vi risiede. “Quella che ormai – aggiunge- è diventata meta di un vero e proprio pellegrinaggio da parte di tifosi e appassionati di tutto il mondo è diventata una delle criticità maggiori in città per ciò che riguarda la sicurezza delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... crispadafora : RT @NotizieFrance: Napoli, largo Maradona assediato da folla oceanica di turisti e curiosi. Borrelli (AVS): “Situazione fuori controllo e p… - AScribellito : RT @tuttonapoli: Napoli da record per Pasquetta: folla oceanica di turisti tra centro, lungomare e Quartieri Spagnoli - gnavarino : RT @tuttonapoli: Napoli da record per Pasquetta: folla oceanica di turisti tra centro, lungomare e Quartieri Spagnoli - tuttonapoli : Napoli da record per Pasquetta: folla oceanica di turisti tra centro, lungomare e Quartieri Spagnoli - sabahelher : RT @NotizieFrance: Napoli, largo Maradona assediato da folla oceanica di turisti e curiosi. Borrelli (AVS): “Situazione fuori controllo e p… -

'Unaoceanica die curiosi sta letteralmente invadendo il cosiddetto largo Maradona e via Emanuele De Deo ai Quartieri Spagnoli per raggiungere lo storico murale del primo scudetto del Napoli ...'Unaoceanica die curiosi sta letteralmente invadendo il cosiddetto largo Maradona e via Emanuele De Deo ai Quartieri Spagnoli per raggiungere lo storico murale del primo scudetto del Napoli ..."Unaoceanica die curiosi sta letteralmente invadendo il cosiddetto largo Maradona e via Emanuele De Deo ai Quartieri Spagnoli per raggiungere lo storico murale del primo scudetto del Napoli ...

Pasquetta a Napoli, folla di turisti nei siti d'arte. E i napoletani sono partiti per la gita fuori porta Corriere

(ANSA) - NAPOLI, 10 APR - "Una folla oceanica di turisti e curiosi sta letteralmente invadendo il cosiddetto largo Maradona e via Emanuele De Deo ai Quartieri Spagnoli per raggiungere lo storico ..."Una folla oceanica di turisti e curiosi sta letteralmente invadendo il cosiddetto largo Maradona e via Emanuele De Deo ai Quartieri Spagnoli per raggiungere lo storico murale del primo scudetto...