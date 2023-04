(Di lunedì 10 aprile 2023) Una rissa per. Qualcuno estrae una pistola e inizia a sparare all’impazzata inferendo due fratelli. È accaduto ad, in provincia di, la sera di Pasqua. Nella centraleAndrea Costa, scoppia unatra due gruppi di. Uno, a quanto pare, proveniente da San Severo. Nel corso della rissa qualcuno tira fuori una pistola e due bossoli vanno a segno, ferendo due fratelli di 28 e 26 anni, entrambi operai incensurati. Il più giovane è stato colpito alla gamba ed è stato trasportato all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’estrazione del proiettile. Il 28enne, invece, è stato colpito a un braccio e dopo essere stato medicato è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PugliaStream : Spari in piazza nel Foggiano: due fratelli feriti a colpi di arma da fuoco dopo una violenta lite tra comitive -

nel foggiano. Due fratelli di 28 e 26 anni, entrambi operai incensurati, sono stati feriti con ... In corso le indagini dei carabinieri diper accertare il movente della lite e gli altri ...... un commando in trasferta da Cerignola,: prima i camion in retromarcia che fermano il ...più distanti si nascondono all'interno delle proprie vetture e ascoltano terrorizzati le raffiche di... Calabro (che però esclude c'enyri il calcio):contro la sua auto. Oggi la Virtus è impegnata ad Avellino (ore 14,30). Le altre pugliesi in campo alle 17,30: in Fidelis Andria -il ...

Foggia, spari in piazza ad Apricena durante una lite per futili motivi: due giovani feriti Il Fatto Quotidiano

Foggia, 10 apr. (Adnkronos) - Spari nel foggiano. Due fratelli di 28 e 26 anni, entrambi operai incensurati, sono stati feriti con alcuni colpi d'arma da fuoco esplosi all'impazzata al culmine di una ...Prima la violenta lite poi i colpi di arma da fuoco sparati all'impazzata in piazza: due fratelli, operai incensurati, sono rimasti feriti nel Foggiano. La lite, per futili motivi ...