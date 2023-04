Fmi, 'il debito pubblico del mondo resta elevato' (Di lunedì 10 aprile 2023) Il debito pubblico è aumentato nel mondo durante la pandemia: nel 2020 la media era intorno al 100% del pil e dovrebbe restare sopra i livelli pre - pandemia per metà del mondo. Lo afferma il Fmi in ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 aprile 2023) Ilè aumentato neldurante la pandemia: nel 2020 la media era intorno al 100% del pil e dovrebbere sopra i livelli pre - pandemia per metà del. Lo afferma il Fmi in ...

