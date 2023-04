Fisco, più tempo per sanatorie: novità e scadenze (Di lunedì 10 aprile 2023) Tempi supplementari per la ‘tregua fiscale’ e più tempo, dunque, per aziende e cittadini che vogliono regolare i conti con lo Stato. Si potrà aderire a una serie di misure, il cui termine scadeva lo scorso 31 marzo, fino al prossimo autunno. Dal ravvedimento operoso speciale all’adesione delle violazioni formali, dalla definizione degli accertamenti alla chiusura delle liti pendenti. E ancora: dalla conciliazione giudiziale agevolata alla rinuncia facilitata dei giudizi pendenti dinanzi la Corte di cassazione. I contribuenti italiani, imprese e famiglie, hanno più tempo per aderire alle sanatorie tributarie introdotte con l’ultima Legge di bilancio, grazie a una serie di novità introdotte recentemente con il cosiddetto decreto bollette (dl 34 del 2023), che ha modificato le norme sulla ‘sanatoria’ delle tasse ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 aprile 2023) Tempi supplementari per la ‘tregua fiscale’ e più, dunque, per aziende e cittadini che vogliono regolare i conti con lo Stato. Si potrà aderire a una serie di misure, il cui termine scadeva lo scorso 31 marzo, fino al prossimo autunno. Dal ravvedimento operoso speciale all’adesione delle violazioni formali, dalla definizione degli accertamenti alla chiusura delle liti pendenti. E ancora: dalla conciliazione giudiziale agevolata alla rinuncia facilitata dei giudizi pendenti dinanzi la Corte di cassazione. I contribuenti italiani, imprese e famiglie, hanno piùper aderire alletributarie introdotte con l’ultima Legge di bilancio, grazie a una serie diintrodotte recentemente con il cosiddetto decreto bollette (dl 34 del 2023), che ha modificato le norme sulla ‘sanatoria’ delle tasse ...

