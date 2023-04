Finirà in tribunale l’aggressione di Valverde a Baena: non c’entra il calcio, c’entra lo stare al mondo (Di lunedì 10 aprile 2023) Finisce alla polizia la lite tra il centrocampista del Madrid Federico Valverde e quello del Villarreal Alex Baena. A fine partita il calciatore del Real ha raggiunto il rivale sull’autobus e gli ha sferrato un pugno. È partita la denuncia alla polizia, come riportato da Onda Cero. In mezzo, sembra che ci sia una frase sul figlio che i Valverde non riescono ad avere per problemi durante la gravidanza. La vicenda potrebbe avere conseguenze penali. El Mundo ricorda che anche in campo, al minuto 62, c’era stato un primo scontro tra i due con Valverde che aveva tirato giù l’avversario dopo aver subito un fallo da lui. Valverde è andato a cercare Baena sul bus del Villarreal e ha sferrato un pugno che ha lasciato lo zigomo sinistro rosso. «Dimmi ora cosa mi hai detto sul campo di mio ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 aprile 2023) Finisce alla polizia la lite tra il centrocampista del Madrid Federicoe quello del Villarreal Alex. A fine partita il calciatore del Real ha raggiunto il rivale sull’autobus e gli ha sferrato un pugno. È partita la denuncia alla polizia, come riportato da Onda Cero. In mezzo, sembra che ci sia una frase sul figlio che inon riescono ad avere per problemi durante la gravidanza. La vicenda potrebbe avere conseguenze penali. El Mundo ricorda che anche in campo, al minuto 62, c’era stato un primo scontro tra i due conche aveva tirato giù l’avversario dopo aver subito un fallo da lui.è andato a cercaresul bus del Villarreal e ha sferrato un pugno che ha lasciato lo zigomo sinistro rosso. «Dimmi ora cosa mi hai detto sul campo di mio ...

