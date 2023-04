Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pellegrismo : finalmente abbiamo il Berrettini di Wimbledon Bentornato Matteo - infoitcultura : Berrettini&Satta, coppia d'oro finalmente alla luce del sole - GianniVaretto : RT @Gazzetta_it: Berrettini&Satta, coppia d'oro finalmente alla luce del sole - OdeonZ__ : Berrettini e Satta, coppia d'oro finalmente alla luce del sole - Til1988 : RT @Gazzetta_it: Berrettini&Satta, coppia d'oro finalmente alla luce del sole -

Prossimo rivale l'argentino Francisco Cerundolo MONTECARLO (MONACO) -Matteo. Protagonista suo malgrado di un inizio di stagione difficile, il 26enne romano vince all'esordio al "Rolex Monte - Carlo Masters", terzo Masters 1000 stagionale, dotato ...Ottime notizie per Sinner e per tutto il tennis italiano, ora la notizia èufficiale. L'... Stabili anche Musetti e, ottime notizie per Miomir Kecmanovic: il finalista dell'Estoril ...Respinto dagli Stati Uniti, il serbo tornain campo a Montecarlo dove cercherà di ... SI RIVEDELa pattuglia azzurra ritrova Matteo. Affiancherà Jannik Sinner, finalista ...

Finalmente Berrettini. A Montecarlo battuto Cressy in due set Gazzetta del Sud

Prossimo rivale l'argentino Francisco Cerundolo MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) - Finalmente Matteo Berrettini. Protagonista suo malgrado di ...Matteo Berrettini torna, finalmente, a far sentire la propria voce a livello ATP. Non solo: questa di oggi contro Maxime Cressy (6-4 6-2) è la prima vittoria del romano sulla terra rossa del Masters 1 ...