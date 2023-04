Final Fantasy Pixel Remaster: svelato il peso su Nintendo Switch! (Di lunedì 10 aprile 2023) Nelle scorse ore, Square Enix ha svelato il peso della versione Nintendo Switch della raccolta Final Fantasy Pixel Remaster, che conterrà i primi sei capitoli della famosa serie: scopriamo insieme tutti i dettagli Fra i tanti attesi titoli di aprile 2023, fra uno Star Wars Jedi: Survivor e un Minecraft Legends qualsiasi, annoveriamo anche un qualcosa di relativamente più piccolo. Sottolineiamo il “relativamente”, perché comunque si parla di una delle serie più famose, apprezzate ed acquistate degli ultimi trent’anni (come ci sentiamo vecchi, oramai). Stiamo ovviamente parlando della Final Fantasy Pixel Remaster, la collection di rimasterizzazioni dei primi sei capitoli della serie di Square Enix, ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 10 aprile 2023) Nelle scorse ore, Square Enix haildella versioneSwitch della raccolta, che conterrà i primi sei capitoli della famosa serie: scopriamo insieme tutti i dettagli Fra i tanti attesi titoli di aprile 2023, fra uno Star Wars Jedi: Survivor e un Minecraft Legends qualsiasi, annoveriamo anche un qualcosa di relativamente più piccolo. Sottolineiamo il “relativamente”, perché comunque si parla di una delle serie più famose, apprezzate ed acquistate degli ultimi trent’anni (come ci sentiamo vecchi, oramai). Stiamo ovviamente parlando della, la collection di rimasterizzazioni dei primi sei capitoli della serie di Square Enix, ...

