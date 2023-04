Film Mia e il Leone Bianco (Di lunedì 10 aprile 2023) Il Film francese di maggior successo del 2019 è “Mia e il Leone Bianco”, una pellicola molto coinvolgente. Le riprese del Film, supervisionate dallo zoologo Kevin Richardson, sono durate tre anni per seguire la crescita della protagonista Daniah De Villiers e del Leone Thor, proprio come la storia raccontata. Indice Trama Mia e il Leone Bianco Dove è possibile vedere il Film Recensione Trama Mia e il Leone Bianco Mia, una bambina, fa la conoscenza di Charlie, un leoncino Bianco nato nell’allevamento di felini dei suoi genitori in Sudafrica, con cui stringe un legame straordinario. Crescono insieme e condividono ogni momento fino a quando, diventata quattordicenne, Mia scopre che Charlie, ... Leggi su serietvinpillole (Di lunedì 10 aprile 2023) Ilfrancese di maggior successo del 2019 è “Mia e il”, una pellicola molto coinvolgente. Le riprese del, supervisionate dallo zoologo Kevin Richardson, sono durate tre anni per seguire la crescita della protagonista Daniah De Villiers e delThor, proprio come la storia raccontata. Indice Trama Mia e ilDove è possibile vedere ilRecensione Trama Mia e ilMia, una bambina, fa la conoscenza di Charlie, un leoncinonato nell’allevamento di felini dei suoi genitori in Sudafrica, con cui stringe un legame straordinario. Crescono insieme e condividono ogni momento fino a quando, diventata quattordicenne, Mia scopre che Charlie, ...

