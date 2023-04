FIFA 23 TOTS della Community: aperto il voto! (Di lunedì 10 aprile 2023) Come da tradizione anche quest’anno gli utenti hanno avuto la possibilità di votare il Community TOTS la Squadra della Stagione della Community! Ecco il comunicato pubblicato sul sito ufficiale EA Sports I giocatori più costanti di questa stagione. Festeggia i migliori giocatori che fino al 3 aprile hanno ricevuto al massimo un oggetto speciale basato sulle prestazioni in FUT 23 con la TOTS della Community. Vota i tuoi preferiti da una lista di 100 nomi e aiutaci a comporre la rosa finale cliccando qui L’aspetto della card TOTS su FIFA 23!Votazione TOTS Community FIFA 23 Sarà possibile votare il TOTS ... Leggi su imiglioridififa (Di lunedì 10 aprile 2023) Come da tradizione anche quest’anno gli utenti hanno avuto la possibilità di votare illa SquadraStagione! Ecco il comunicato pubblicato sul sito ufficiale EA Sports I giocatori più costanti di questa stagione. Festeggia i migliori giocatori che fino al 3 aprile hanno ricevuto al massimo un oggetto speciale basato sulle prestazioni in FUT 23 con la. Vota i tuoi preferiti da una lista di 100 nomi e aiutaci a comporre la rosa finale cliccando qui L’aspettocardsu23!Votazione23 Sarà possibile votare il...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimateteamit : *NEW* #FUT #FUT23 #FIFA23 Prediction #TOTS della Community: Il Primo Team Of The Season della stagione - fifautita : ? FIFA 23 Community TOTS ? Come votare ? Dove votare ? Data di rilascio ? Tutto quello che devi sapere ??… - fifautita : Tutto quello che devi sapere sul Community TOTS di FIFA 23 ? Date, Rilascio, Votazione ? ?? - zazoomblog : FIFA 23 TOTS della Community: aperto il voto! - #della #Community: #aperto #voto! - FUTUniversecom : FIFA 23 TOTS della Community: aperto il voto! -