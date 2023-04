(Di lunedì 10 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi suldi un’azienda nella zona Asi (in via Consortile) nel comune di Teverola (Caserta). Sul posto sono giunte due squadre del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta. Le squadre, una proveniente dal distaccamento di Aversa e una dal distaccamento di Marcianise, intervenute sul posto hanno trovato una parte del, su cui erano montati pannelli fotovoltaici, avvolta dalle. La superficie interessata dall’incendio è di circa 1000 mq, con un totale di circa 350 pannelli fotovoltaici andati distrutti. In supporto alle squadre sono intervenute anche un’autobotte dal distaccamento di Aversa ed un’autoscala proveniente dalla sede centrale del comando. Le, anche grazie al tempestivo intervento dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Poteva essere salvato se qualcuno si fosse fermato ad aiutarlo a spegnere le fiamme che lo hanno avvolto sul Gra. L… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: È andato a fuoco la notte scorsa uno dei pescherecchi del canale di Fiumicino: sul posto a spegnere le fiamme i vigili del fuo… - ANSACampania : Fiamme sul tetto di un capannone industriale nel Casertano - occhio_notizie : Grosso incendio a Milano, il tetto di una palazzina di 6 piani è stato divorato dalle fiamme. Sul posto sono interv… - fanpage : È andato a fuoco la notte scorsa uno dei pescherecchi del canale di Fiumicino: sul posto a spegnere le fiamme i vig… -

Senza sosta anche a Pasqua leGialle labroniche, su impulso del Comando Provinciale di Livorno, proseguono l'attività di ... di cocaina, nonché 7.000 euro in contanti (pur risultantemomento ...... tra bus dati allee perfino l'autostrada del Sole bloccata, tentativi di aiutare no vax (... 'Estendere il reato previsto dall'articolo 635 del codice penaledanneggiamento, che ora è ...posto hanno operato anche Carabinieri Forestali e i volontari dell'Antincendi Boschivi di Priero .

Fiamme sul tetto di un capannone industriale nel Casertano Agenzia ANSA

Fiamme in uno scantinato, a Centola. Nel primo pomeriggio di oggi, infatti, per cause da accertare, il locale sito in una palazzina, ha preso fuoco: sul posto la polizia municipale e i vigili del ...Energia sostenibile, economia verde, impianti green: al Sud gli investimenti verso fonti rinnovabili non decollano. Se da un lato, la Campania intasca il via libera del gruppo Solitek, leader ...