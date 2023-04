Feyenoord-Roma | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 10 aprile 2023) Giovedì 13 aprile, alle ore 18.45, presso lo stadio De Kuip di Rotterdam, è in programma Feyennord-, match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Le due squadre si trovano di fronte dopo la finale di Conference League della scorsa stagione a Tirana che ha visto il trionfo dei giallorossi. FEYENNORD-: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli olandesi sono primi nel loro campionato con ben otto punti di vantaggio sull’Ajax a quattro giornate dal termine. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria per 5-1 sul Waalwjk che li ha avvicinatiulteriormente al titolo. In Europa League hanno elimato agli ottavi lo Shakthar Donestsk grazie al pareggio per 1-1 in trasferta e alla vittoria in casa per 7-1. I giallorossi sono reduci dalla vittoria di campionato a Torino che ha contribuito a consolidare il terzo posto in ...