Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Feyenoord a caccia di vendetta. Il tecnico: 'Difficile dimenticare la Roma, ma ora è tutto diverso': Feyenoord a ca… - Gazzetta_it : Feyenoord a caccia di vendetta. Il tecnico: 'Difficile dimenticare la Roma, ma ora è tutto diverso' -

di vendetta. Scongiurato il rischio 'porte chiuse', ildi Arne Slot si prepara a ricevere la Roma al De Kuip nell'andata dei quarti di finale di Europa League in programma giovedì. ......Olimpico Grande Torino i giallorossi di Mourinho vanno adi punti importanti per la classifica, dopo i pareggi di Inter e Milan , in attesa della sfida di giovedì contro il. ...Il portiere dell'Ajax, dopo l'ultimo match giocato e vinto in Coppa d'Olanda contro il, ha diffuso delle immagini sui propri social nelle quali ha mostrato ai suoi tifosi il curioso rituale ...

Feyenoord a caccia di vendetta. Il tecnico: "Difficile dimenticare la Roma, ma ora è tutto diverso" La Gazzetta dello Sport

A caccia di vendetta. Scongiurato il rischio “porte chiuse”, il Feyenoord di Arne Slot si prepara a ricevere la Roma al De Kuip nell’andata dei quarti di finale di Europa League in programma giovedì.Non era andato bene nel Southampton, l’avventura inglese è durata due anni, poi è stato trasferito in prestito al Bruges e al Feyenoord. La scadenza fissata nel 2024 tiene basso il prezzo, può essere ...