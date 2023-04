Festa della Polizia: da Mattarella la medaglia d’oro al valor civile alle squadre mobili (Di lunedì 10 aprile 2023) Compie 171 anni la Polizia di Stato: la ricorrenza si celebra oggi, 10 aprile, giorno in cui, nel 1981, entrò in vigore la legge 121. Nacque così la moderna Polizia di Stato, un’istituzione civile che ha ereditato i valori e le tradizioni del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza fondato nel 1852. Leggi su firenzepost (Di lunedì 10 aprile 2023) Compie 171 anni ladi Stato: la ricorrenza si celebra oggi, 10 aprile, giorno in cui, nel 1981, entrò in vigore la legge 121. Nacque così la modernadi Stato, un’istituzioneche ha ereditato ii e le tradizioni del Corpo delle guardie di Pubblica sicurezza fondato nel 1852.

